В Северной Осетии ищут миллионера, который смог угадать всю комбинацию цифр лотереи

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:19:19+03:00

Его ждут несколько миллионов выигрыша

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Житель Северной Осетии выиграл 2,5 миллиона рублей в лотерею. 22 января был разыгран очередной, 174 361-ый, тираж государственной лотереи «Рапидо» . По правилам, для выигрыша суперприза нужно угадать все числа удачной комбинации. Это удалось сделать счастливчику, купившему билет в Северной Осетии.

В этот раз призовым сочетанием стала комбинация цифр 4, 17, 1, 20, 13, 7, 11, 8. Миллионер теперь должен обратиться в лотерейный центр, сообщает пресс-служба «Столото».

ИСТОЧНИК KP.RU