Пьяный водитель фуры в Грачевском районе ехал посередине трассы

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:58:41+03:00

Он перепутал рабочие дни с нерабочими и сел за руль

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В Грачевском районе задержан пьяный водитель фуры. На трассе «Астрахань - Элиста Ставрополь» наряд ДПС заметил грузовик, который странно ехал посередине проезжей части с двухполосным движением в одном направлении. Инспекторы приказали водителю остановиться.

48-летний мужчина демонстрировал все признаки опьянения. Алкотестер показал 1,4 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе. Водитель не стал буянить, только пояснил, что алкоголь помешал ему определить дату пробуждения и он по привычке поехал на работу. В салоне также нашлась бутылка с горячительным напитком.

Мужчине грозит лишение прав и штраф. Транспорт помещен на спецстоянку, сообщает УГИБДД по СК.

Пьяного водителя грузовика остановили на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU