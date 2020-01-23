Пьяный водитель фуры в Грачевском районе ехал посередине трассы
В Грачевском районе задержан пьяный водитель фуры. На трассе «Астрахань - Элиста Ставрополь» наряд ДПС заметил грузовик, который странно ехал посередине проезжей части с двухполосным движением в одном направлении. Инспекторы приказали водителю остановиться.
48-летний мужчина демонстрировал все признаки опьянения. Алкотестер показал 1,4 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе. Водитель не стал буянить, только пояснил, что алкоголь помешал ему определить дату пробуждения и он по привычке поехал на работу. В салоне также нашлась бутылка с горячительным напитком.
Мужчине грозит лишение прав и штраф. Транспорт помещен на спецстоянку, сообщает УГИБДД по СК.
Пьяного водителя грузовика остановили на Ставрополье.
ИСТОЧНИК KP.RU