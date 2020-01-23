«Эти недополицейские толпой накинулись на старика, сделавшего им замечание»

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:29:45+03:00

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Наряд полиции напал на старика в Дагестане. Мужчина сделал стражам порядка замечание — они слишком громко разговаривали и нецензурно выражались. И реакция полиции не заставила себя ждать.

О вопиющем случае рассказал на встрече с журналистами министр МВД Дагестана Абдулрашид Магомедов. По его словам, кара настигла не только нарушителей, но и их начальство.

— Буквально месяц назад я распустил всё руководство РОВД по городу Каспийску. Знаете за что? Наряд откровенных недополицейских, хулиганов патрулировал улицы города. Когда к ним подошёл пожилой человек и сделал замечание, они накинулись на него всем патрулём. На мужчину, который им в отцы всем годится! Я считаю, что такие люди не имеют права работать в правоохранительных органах и называться полицейскими, — рассказал Абдулрашид Магомедов.

В беседе глава республиканского МВД напомнил и о том, что большая часть сотрудников правоохранительных органов несут свою службу добросовестно и отдают жизни, защищая покой мирного населения. Так, за последние 10 лет Дагестан потерял 370 сотрудников МВД. По большей части — в столкновениях с террористами.

Тему бандподполья Абдулрашид Магомедов также не мог опустить. Печальная статистика — полиции известно о как минимум 1,5 тысячах дагестанцев, которые состоят в международных террористических организациях. Подавляющее большинство из них — за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU