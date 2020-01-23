В Ингушетии похитили 17 млн рублей при постройке дома сотрудникам МВД

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:33:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Возбуждено уголовное дело о крупном хищении бюджетных средств при строительстве жилого дома для сотрудников полиции в Ингушетии.

Директор коммерческой организации вместе с должностными лицами МВД с декабря 2018 года по мая 2019 похитил больше 17 млн рублей бюджетных средств в рамках госконтракта. Деньги предназначались на постройку 100-квартирного дома в Магасе сотрудникам полиции.

Устанавливаются и другие причастные к хищению денег люди.

Ход расследования контролирует Генпрокуратура РФ в СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU