В Ингушетии похитили 17 млн рублей при постройке дома сотрудникам МВД
Был заключен государственный контракт
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Возбуждено уголовное дело о крупном хищении бюджетных средств при строительстве жилого дома для сотрудников полиции в Ингушетии.
Директор коммерческой организации вместе с должностными лицами МВД с декабря 2018 года по мая 2019 похитил больше 17 млн рублей бюджетных средств в рамках госконтракта. Деньги предназначались на постройку 100-квартирного дома в Магасе сотрудникам полиции.
Устанавливаются и другие причастные к хищению денег люди.
Ход расследования контролирует Генпрокуратура РФ в СКФО.
ИСТОЧНИК KP.RU