Ставрополец продает позолоченную книгу возрастом 120 лет

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:54:34+03:00

Это томик романа У. Теккерея

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Томик 1900 года выпуска под названием «Книга снобов, написанная одним из них» авторства Уильяма Теккерея продает житель Ставрополя. Предложение размещено на популярном сайте объявлений.

Владелец уникального экземпляра романа утверждает, что труд английского писателя на языке оригинала сохранился в идеальном состоянии. Кроме того, страницы у книги позолочены. Прикоснуться к истории продавец предлагает ценителям хороших книг за 38 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU