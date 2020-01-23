Сотрудник полиции ждет суд за вымогательство миллионов у бизнесмена

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:30:09+03:00

Он пообещал ему содействие в прекращении расследования уголовного дела

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Сотрудник полиции на Ставрополье обвиняется в покушении на мошенничество, сообщает Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

В марте 2019 года руководитель подразделения Главного управления МВД Российской Федерации по СКФО вымогал 2,2 млн рублей у предпринимателя Новоалександровского района Ставропольского края за содействие в прекращении расследования дела против него.

Но при получении денег через посредника полицейского задержали сотрудники ФСБ.

Обвиняемый под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU