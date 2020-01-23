Сотрудник полиции ждет суд за вымогательство миллионов у бизнесмена
Сотрудник полиции на Ставрополье обвиняется в покушении на мошенничество, сообщает Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.
В марте 2019 года руководитель подразделения Главного управления МВД Российской Федерации по СКФО вымогал 2,2 млн рублей у предпринимателя Новоалександровского района Ставропольского края за содействие в прекращении расследования дела против него.
Но при получении денег через посредника полицейского задержали сотрудники ФСБ.
Обвиняемый под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU