Министр спорта Ставрополья признал вину в превышении должностных полномочий

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:35:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Расследование громкого уголовного дела против бывшего министра физической культуры и спорта Ставропольского края завершено. Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. Роман Марков, рассказал "КП-Северный Кавказ" источник в следственных органах региона, признался в превышении должностных полномочий. Не исключено, что экс-чиновник заключит сделку со следствием. Что упростит судебное разбирательство.

Напомним, в 2017 году, как доказали следователи, он незаконно поручил руководителю одной фирмы подготовить техзадание и установить цену государственного контракта для проведения аукциона на закупку спортивного инвентаря.

Та же компания и выиграла аукцион. С ней заключили контракт на сумму больше 14 млн рублей. Хотя поставленное оборудование оценили всего в 8 млн.

Сразу из прокуратуры дело направят в суд. Роману Маркову грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU