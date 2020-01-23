2020-01-23T16:35:22+03:00
Происшествия

Министр спорта Ставрополья признал вину в превышении должностных полномочий

Роману Маркову грозит до 7 лет тюрьмы
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Расследование громкого уголовного дела против бывшего министра физической культуры и спорта Ставропольского края завершено. Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. Роман Марков, рассказал "КП-Северный Кавказ" источник в следственных органах региона, признался в превышении должностных полномочий. Не исключено, что экс-чиновник заключит сделку со следствием. Что упростит судебное разбирательство.

Напомним, в 2017 году, как доказали следователи, он незаконно поручил руководителю одной фирмы подготовить техзадание и установить цену государственного контракта для проведения аукциона на закупку спортивного инвентаря.

Та же компания и выиграла аукцион. С ней заключили контракт на сумму больше 14 млн рублей. Хотя поставленное оборудование оценили всего в 8 млн.

Сразу из прокуратуры дело направят в суд. Роману Маркову грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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