Из-за угрозы коронавируса в аэропорту Грозного усилили санитарные меры

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:15:42+03:00

Ученые до сих пор точно не знают, как именно передается вирус

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Каждый пассажир,прибывающий международным рейсом в эаэропорт Грозного, обязательно проходит контроль температуры тела с помощью тепловизора. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Чечне.

В ведомстве также добавили, что прилетевшим предлагают заполнить специально разработанные анкеты.

Известно, что для обеззараживания воздуха в накопителе пункта пропуска через госграницу специалисты установили кварцевые ионизаторы.

Что касается санитарно-карантинного пункта пропуска, то он укомплектован всеми средствами защиты, а также аптечками личной профилактики.

Как писала ранее «Комсомолка», вспышка инфекции, вызванная коронавирусом нового типа в Китае, набирает обороты.

А тем временем прокуратура Чечни пообещала наказать чеченских врачей за торговлю бахилами. Так, в сети разместили ролик, который взбудоражил не только пользователей, но и прокуратуру Чечни. В одной из центральных больниц был замечен факт продажи бахил.

На видео видно, как пациенты выстроились у окошка по выдаче бахил. По всей вероятности, посетители передают работнику больницы деньги, а те – протягивают пару бахил.

Так ли это или нет, выяснят сотрудники прокуратуры республики. В ведомстве, кстати, уже началась проверка по этому факту.

ИСТОЧНИК KP.RU