Шестеро экстремистов задержаны в Дагестане

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:40:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Республике Дагестан сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность ячейки запрещенной в РФ международной экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".

Как сообщают в пресс-службе регионального УФСБ, 23 января были задержаны шестеро экстремистов. По месту их жительства найдены книги и электронные носители информации, на которых содержалась запрещенная информация.

ИСТОЧНИК KP.RU