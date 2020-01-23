Шестеро экстремистов задержаны в Дагестане
Их взяли сотрудники ФСБ
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В Республике Дагестан сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность ячейки запрещенной в РФ международной экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Как сообщают в пресс-службе регионального УФСБ, 23 января были задержаны шестеро экстремистов. По месту их жительства найдены книги и электронные носители информации, на которых содержалась запрещенная информация.
ИСТОЧНИК KP.RU