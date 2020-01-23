Муж погибшей в Ставрополе роженицы 3 года добивался возбуждения дела

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:20:54+03:00

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Спустя 3 года после смерти роженицы в краевом перинатальном центре на Ставрополье возбуждено уголовное дело, сообщает NewsTracker со ссылкой на представителя потерпевшей стороны Наталью Чихладзе.

В марте 2017 года жительница краевого центра Виктория Бастрыкина умерла в родах. У нее остановилось сердце, врачи смогли вновь ее запустить, но во время операции женщина потеряла 5 литров крови, 10 дней провела подключенной к аппарату искусственного дыхания и скончалась.

Супруг роженицы обвинил во всем врачей, но ему неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела. И только в январе этого года с помощью общественной защитницы Натальи Чихладзе удалось добиться возбуждения уголовного дела по статье о предоставлении медицинских услуг с нарушением требований безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU