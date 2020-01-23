В Северной Осетии обстрелян автомобиль депутата

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:41:45+03:00

Он был припаркован у его дома

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Во Владикавказе неизвестные открыли огонь по машине депутата Думы Северной Осетии, пишет ТАСС. В момент обстрела автомобиль был пуст, человеческих жертв после инцидента нет.

Транспорт Ахсарбека Гулаева был припаркован у дома депутата. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.

Ахсарбек Гулаев вошел в состав депутатов республиканского парламента во второй, третий, четвёртый, пятый и шестой созывы. Гулаев состоит в комитете по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям. В прошлом он управлял ЗАО «Урсдон» и был главой администрации Дигорского района Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU