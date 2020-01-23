Трех бизнесменов с Кавказа признали "королями российской недвижимости"

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:09:33+03:00

На ренте в совокупности они заработали свыше 650 миллионов долларов

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Эксперты делового издания "Forbs" составили рейтинг крупнейших в России рантье - людей, получивших больше всего доходов от сдачи недвижимости во временное пользование. Сразу три уроженца Северного Кавказа попали в список, став третьими и 24-ым.

Третью строчку заняли Саит-Салам и Михаил Гуцериевы. В общей сложности они заработали 580 миллионов долларов, в том числе на отеле "Москва Марриотт Новый Арбат" и ТЦ "Калейдоскоп". В 2020 году их фирма "Сафмар" построит торгово-офисный центр «Смоленский пассаж-2».

На 24-м месте расположился бывший президент Кабардино-Балкарии, член Совета Федерации Арсен Каноков, получивший рентой доход в 95 миллионов долларов. Ему принадлежит отель "Radisson Collection" в Сочи. Компания Канокова "Синдика" обладает недвижимостью в регионах. Сам сенатор и его организация попали в рейтинг впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU