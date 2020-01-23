В цеху по производству трикотажных изделий в КЧР погиб мужчина
Возгорание произошло рано утром 23 января
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23 января в загоревшемся цеху по производству трикотажных изделий в КЧР нашли труп. Пожар возник в Учкекен Малокарачаевского района в двухэтажном строении, сообщает ГУ МЧС России по региону.
После ликвидации возгорания огнеборцы нашли труп мужчины. В самом помещении пострадали окна, мебель, производственные станки. Предстоит выяснить причину пожара и размер материального ущерба, а также определить виновных.
ИСТОЧНИК KP.RU