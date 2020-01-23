«Хор Турецкого» начал турне по стране со Ставрополя
Жителей России ждет благотворительный марафон «Песни Победы»
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Первое выступление в рамках проекта «Песни Победы» «Хор Турецкого» провел в Ставрополе 23 января. Вместе с хористами выступила женская арт-группа Soprano. Звучали песни военных лет.
На концерте в Ставрополе в качестве почетных гостей были приглашены ветераны, труженики тыла и дети войны. Выступление увидели и школьники. Артисты передали копии архивных документов военных лет о Северном Кавказе из Центрального музея Великой Отечественной войны в Москве на хранение в Ставрополь.
ИСТОЧНИК KP.RU