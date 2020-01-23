Двое ставропольских школьников попали в больницу после нападения хулиганов с газом

23 Янв. 2020 2020-01-23T20:55:47+03:00

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Два школьника из Светлограда попали в больницу из-за газа из баллончика. Неизвестные распылили вещество в одном из помещений гимназии, пояснили в администрации Петровского округа. Двое школьников пожаловались на самочувствие. Их доставили в лечебное учреждение.

Из-за ЧП всех находящихся в гимназии эвакуировали. Хулиганов ищут.

На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU