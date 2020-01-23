Двое ставропольских школьников попали в больницу после нападения хулиганов с газом
Неизвестные распылили вещество в помещении гимназии
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Два школьника из Светлограда попали в больницу из-за газа из баллончика. Неизвестные распылили вещество в одном из помещений гимназии, пояснили в администрации Петровского округа. Двое школьников пожаловались на самочувствие. Их доставили в лечебное учреждение.
Из-за ЧП всех находящихся в гимназии эвакуировали. Хулиганов ищут.
На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU