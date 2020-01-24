Сотрудница ювелирного магазина в Кисловодске подменяла золото бижутерией
Она заранее приобрела клоны-подделки
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В Кисловодске торговый представитель меняла драгоценности на бижутерию. Директор одного из ювелирных магазинов обратился в полицию после того, как выявил недостачу большой суммы денег, больше 120 тысяч рублей.
Как оказалось сотрудница магазина пыталась скрыть кражу подменой ювелирки бижутерией, которую заранее купила для этих целей.
В полиции она во всем созналась. Идет расследование дела о присвоении или растрате, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU