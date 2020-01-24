Сотрудница ювелирного магазина в Кисловодске подменяла золото бижутерией

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:41:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кисловодске торговый представитель меняла драгоценности на бижутерию. Директор одного из ювелирных магазинов обратился в полицию после того, как выявил недостачу большой суммы денег, больше 120 тысяч рублей.

Как оказалось сотрудница магазина пыталась скрыть кражу подменой ювелирки бижутерией, которую заранее купила для этих целей.

В полиции она во всем созналась. Идет расследование дела о присвоении или растрате, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU