2020-01-24T09:41:32+03:00
Происшествия

Сотрудница ювелирного магазина в Кисловодске подменяла золото бижутерией

Она заранее приобрела клоны-подделки
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Кисловодске торговый представитель меняла драгоценности на бижутерию. Директор одного из ювелирных магазинов обратился в полицию после того, как выявил недостачу большой суммы денег, больше 120 тысяч рублей.

Как оказалось сотрудница магазина пыталась скрыть кражу подменой ювелирки бижутерией, которую заранее купила для этих целей.

В полиции она во всем созналась. Идет расследование дела о присвоении или растрате, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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