В Приэльбрусье ликвидировали большой пожар

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:10:49+03:00

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Спасатели МЧС потушили пожар, который вспыхнул на крыше гостиницы в Приэльбрусье. Область возгорания составила 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства в Кабардино-Балкарии.

Очаг смогли потушить только к двум ночи 24 января. Пострадавших не было, общий ущерб от пожара устанавливается.

Гостиница загорелась 23 января в 19:15, 30 человек эвакуировали. У возгорания был второй ранг сложности, бригада спасателей состояла из 36 человек и восьми единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU