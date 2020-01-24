На Ставрополье семь женщин родили после 50 в 2019 году

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:45:12+03:00

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Тройняшки родились в 2019 году в четырех семьях на Ставрополье, а двойней пополнились 254 семьи. Кроме того, две семьи родили 13 ребенка! 7 женщин решились стать мамами после 50 лет, причем четверо из них рожали первый раз.

Но первенцев в 2019 году родилось больше всего — 10, 4 тысяч. Всего же за год в регионе появилось на свет 28 тысяч детей. Преимущество за мужским полом — 15 тысяч мальчиков против 13 тысяч девочек, рассказали в региональном управлении ЗАГС.

ИСТОЧНИК KP.RU