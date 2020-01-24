2020-01-24T11:07:45+03:00
Происшествия

Мужчина, напавший на газетчиков Ставрополя, отправлен в психиатрическую клинику

В мае он ворвался в редакцию с ножом и пытался убить людей за неопубликованную статью
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе нападавшего на журналистов мужчину отправили на принудительное лечение.

Константин Сиднев проходил как обвиняемый по статье о покушении на убийство. В начале мая 2019 года он принес в издание «Родина» статью с просьбой опубликовать ее в газете. Но материал принимать отказались. Узнав об этом, мужчина решио убить главного редактора и его подчиненных. Для этого он принес в редакцию нож и попытался зарезать руководителя и трех сотрудников издания. С полученными ранениями журналисты были доставлены в больницу.

В ходе следствия Сиднева признали невменяемым, поэтому мужчина направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, осуществляющую психиатрическую помощь в стационарном отделении специализированного типа, сообщили в СУ СКР по СК.

Напавший с ножом на редакцию ставрополец отправлен на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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