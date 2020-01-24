2,1 млн рублей получат ставропольцы, чьих свиней уничтожили в январе

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:51:52+03:00

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На Ставрополье оценен ущерб жителей села Покойного, где уничтожили всех свиней из-за вспышки АЧС. Правительство заплатит владельцам больше 2,1 млн рублей в качестве компенсации.

За каждого поросенка жители села в Буденновском районе получат по 2633 рубля, а за каждую взрослую свинью – по 102 рубля за один килограмм веса.

Карантин был введен в начале января наступившего года в связи с падежом свиней от опасной болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU