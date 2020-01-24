2,1 млн рублей получат ставропольцы, чьих свиней уничтожили в январе
Всему виной карантин из-за вируса африканской чумы
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На Ставрополье оценен ущерб жителей села Покойного, где уничтожили всех свиней из-за вспышки АЧС. Правительство заплатит владельцам больше 2,1 млн рублей в качестве компенсации.
За каждого поросенка жители села в Буденновском районе получат по 2633 рубля, а за каждую взрослую свинью – по 102 рубля за один килограмм веса.
Карантин был введен в начале января наступившего года в связи с падежом свиней от опасной болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU