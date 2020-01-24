В Ессентуках суд ждет полицейского, убившего старика при задержании

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:44:39+03:00

Он грубо дернул его, из-за чего пенсионер упал

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Экс-полицейский из Ессентуков обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает прокуратура Ставропольского края. В октябре 2019 года сотрудник патрульно-постовой службы вместе с напарником задержал на улице пьяного пенсионера, надев на него наручники.

В таком состоянии мужчину привезли в отдел.

По пути из машины полицейский грубо схватил задержанного за ворот одежды и дернул. Пенсионер упал и ударился головой. Травма привела к смерти.

Уголовное дело вскоре рассмотрит Ессентукский городской суд.

- По данному факту сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю была проведена проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители, - прокомментировали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU