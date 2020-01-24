Парализованный мужчина заживо сгорел в Ставрополе
Он не смог сам выбраться из помещения
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После смерти мужчины в пожаре в Ставрополе начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК. Ночью 22 января загорелась комната в общежитии.
Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. 60-летний мужчина, парализованный инвалид, находившийся в комнате, умер. В больницу попали еще два мужчины, которые успели выбраться из горящего помещения.
Следователь проверяет обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU