Парализованный мужчина заживо сгорел в Ставрополе

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:37:39+03:00

Он не смог сам выбраться из помещения

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После смерти мужчины в пожаре в Ставрополе начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК. Ночью 22 января загорелась комната в общежитии.

Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. 60-летний мужчина, парализованный инвалид, находившийся в комнате, умер. В больницу попали еще два мужчины, которые успели выбраться из горящего помещения.

Следователь проверяет обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU