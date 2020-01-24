Обыски прошли в ингушском центре обработки итогов ЕГЭ
Силовики провели обыски в центре обработки информации ЕГЭ в ингушской Назрани. Он находится на территории, где располагается министерство образования и науки республики, сообщает «Интерфакс-Юг».
Накануне в сети писали, что задержан начальник центра Умар Евлоев. Эта информация не подтвердилась.
Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в Чечне задержали аферистку, которая использовала частицы мертвых животных для колдовства. В основном мошенница «пускала их в дело» для приворота и якобы для семейного благополучия.
Не обошлось и без процедур для разлуки. Для этого гадалка использовала фотографии влюбленных пар, помещая их в картонные «гробики». Чтобы отвертеться от правоохранителей и специалистов исламской медицины, колдунья прикидывалась недалекой.
ИСТОЧНИК KP.RU