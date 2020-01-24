Обыски прошли в ингушском центре обработки итогов ЕГЭ

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:09:04+03:00

Учреждение находится на территории, где располагается министерство образования и науки республики Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Накануне в сети писали, что задержан начальник центра Умар Евлоев. Эта информация не подтвердилась

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Силовики провели обыски в центре обработки информации ЕГЭ в ингушской Назрани. Он находится на территории, где располагается министерство образования и науки республики, сообщает «Интерфакс-Юг».

Накануне в сети писали, что задержан начальник центра Умар Евлоев. Эта информация не подтвердилась.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в Чечне задержали аферистку, которая использовала частицы мертвых животных для колдовства. В основном мошенница «пускала их в дело» для приворота и якобы для семейного благополучия.

Не обошлось и без процедур для разлуки. Для этого гадалка использовала фотографии влюбленных пар, помещая их в картонные «гробики». Чтобы отвертеться от правоохранителей и специалистов исламской медицины, колдунья прикидывалась недалекой.

ИСТОЧНИК KP.RU