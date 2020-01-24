2020-01-24T14:09:04+03:00
Общество

Обыски прошли в ингушском центре обработки итогов ЕГЭ

Накануне в сети писали, что задержан начальник центра Умар Евлоев. Эта информация не подтвердилась
Ася АСРЯН
Поделиться:
Учреждение находится на территории, где располагается министерство образования и науки республикиУчреждение находится на территории, где располагается министерство образования и науки республикиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Силовики провели обыски в центре обработки информации ЕГЭ в ингушской Назрани. Он находится на территории, где располагается министерство образования и науки республики, сообщает «Интерфакс-Юг».

Накануне в сети писали, что задержан начальник центра Умар Евлоев. Эта информация не подтвердилась.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в Чечне задержали аферистку, которая использовала частицы мертвых животных для колдовства. В основном мошенница «пускала их в дело» для приворота и якобы для семейного благополучия.

Не обошлось и без процедур для разлуки. Для этого гадалка использовала фотографии влюбленных пар, помещая их в картонные «гробики». Чтобы отвертеться от правоохранителей и специалистов исламской медицины, колдунья прикидывалась недалекой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье грядет потепление
Обыски прошли в ингушском центре обработки итогов ЕГЭ
Парализованный мужчина заживо сгорел в Ставрополе
В Ессентуках суд ждет полицейского, убившего старика при задержании
2,1 млн рублей получат ставропольцы, чьих свиней уничтожили в январе
Мужчина, напавший на газетчиков Ставрополя, отправлен в психиатрическую клинику
На Ставрополье семь женщин родили после 50 в 2019 году
В Приэльбрусье ликвидировали большой пожар
Сотрудница ювелирного магазина в Кисловодске подменяла золото бижутерией
Двое ставропольских школьников попали в больницу после нападения хулиганов с газом
«Хор Турецкого» начал турне по стране со Ставрополя
В цеху по производству трикотажных изделий в КЧР погиб мужчина
Трех бизнесменов с Кавказа признали "королями российской недвижимости"
В Северной Осетии обстрелян автомобиль депутата
Муж погибшей в Ставрополе роженицы 3 года добивался возбуждения дела
Определены финалисты ДНК Фонда Андрея Мельниченко