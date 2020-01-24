2020-01-24T15:23:13+03:00
Происшествия

На Ставрополье действовала банда, выбивавшая деньги у арестованных

Они угрожали им и их родственникам физической расправой
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье осуждены члены банды, вымогавшие у следственно-арестованных и их родни деньги угрозами. С 2017 по 2018 годы ОПГ, организованная Русланом Магомаевым, действовала на территории пенитенциарного учреждения края. В банде участвовали также Владимир Хачатурян и Евгений Куклин.

Всего было возбуждено 12 уголовных дел.

А в январе 2020 суд Ставрополя признал виновным организатора и членов банды. Магомаев получил 8 лет колонии строгого режима и штраф в 100 тысяч рублей. А его «коллеги» по 7, 5 лет и такой же штраф, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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