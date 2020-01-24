На Ставрополье меняют систему оплаты коммунальных услуг
Теперь все будет на одном документе
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На Ставрополье систему оплаты коммунальных услуг изменят, сообщает «Ставропольская правда». Глава края Владимир Владимиров заявил:
- Надо делать систему удобнее и дружелюбнее для людей.
Он пояснил, что сейчас множественность платежек отравляет людям жизнь. Собственники жилья вынуждены мучиться с оплатой разным организациям.
Поэтому начинается работа по внедрению единого платежного документа в региональных расчетных центрах. План действий с министерством ЖКХ уже обсужден.
ИСТОЧНИК KP.RU