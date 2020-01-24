На Ставрополье меняют систему оплаты коммунальных услуг

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:13:43+03:00

Теперь все будет на одном документе

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На Ставрополье систему оплаты коммунальных услуг изменят, сообщает «Ставропольская правда». Глава края Владимир Владимиров заявил:

- Надо делать систему удобнее и дружелюбнее для людей.

Он пояснил, что сейчас множественность платежек отравляет людям жизнь. Собственники жилья вынуждены мучиться с оплатой разным организациям.

Поэтому начинается работа по внедрению единого платежного документа в региональных расчетных центрах. План действий с министерством ЖКХ уже обсужден.

ИСТОЧНИК KP.RU