Министра спорта Ставрополья будут судить за превышение полномочий

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:47:09+03:00

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Романа Маркова, экс-главу Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края, будут судить за превышение должностных полномочий. Обвинительное заключение утвердила Прокуратура СК.

- Материалы уголовного дела направлены в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Марков, по версии следователей, в 2017 году незаконно поручил одной из фирм разработать техническое задание и установить цену государственного контракта на закупку спортивного оборудования. Аукцион выиграла та самая компания, с которой был заключен контракт на сумму свыше 14 млн рублей. Поставленное оборудование обошлось только в 8 млн. Остальные деньги были похищены.

ИСТОЧНИК KP.RU