2020-01-25T12:35:54+03:00
Происшествия

"Теплый день и холодная ночь": погода в Ставрополе на 26 января

Ожидается сильный ветер
Варвара АНТОНОВА
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Погода в Ставрополе на 26 январяПогода в Ставрополе на 26 январяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На выходных в Ставрополе станет гораздо теплее, чем было в будни. Столбик термометра поднимется до плюса, передают в краевом Гидрометцентре.

В ночь с субботы на воскресенье похолодает до минус девяти, но уже днем воздух прогреется до плюс трех. Местами по краю будут осадки, ожидается сильный ветер - 18-23 метра в секунду.

Сейчас, днем субботы, температура на улицах Ставрополя плюс, а по краю от трех до шести градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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