"Теплый день и холодная ночь": погода в Ставрополе на 26 января
Ожидается сильный ветер
Погода в Ставрополе на 26 январяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На выходных в Ставрополе станет гораздо теплее, чем было в будни. Столбик термометра поднимется до плюса, передают в краевом Гидрометцентре.
В ночь с субботы на воскресенье похолодает до минус девяти, но уже днем воздух прогреется до плюс трех. Местами по краю будут осадки, ожидается сильный ветер - 18-23 метра в секунду.
Сейчас, днем субботы, температура на улицах Ставрополя плюс, а по краю от трех до шести градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU
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