25 Янв. 2020 2020-01-25T14:42:20+03:00

Три района в Чечне отключили от энергоснабжения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Около 90 тысяч человек в Чечне остались без света из аварии. В зону уязвимости попали сразу трех районов - Итум-Калинского, Шатойского и Веденского. Об этом сообщают на официальном сайте Ситуационно-аналитического центра Министерства энергетики России.

- 25 января в 11.48 на ПС 110 кВ "Цемзавод" (ДЗО ПАО "Россети" - ПАО "МРСК Северного Кавказа") из-за снижения давления масла в высоковольтном вводе фазы "В" отключен трансформатор Т-1, - сказано в справке аварии. Около 90 тысяч людей были отключены от бытового потребления.

Сейчас ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. Температура воздуха в Чечне составляет четыре градуса тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU