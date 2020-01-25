Три района в Чечне отключили от энергоснабжения
Около 90 тысяч человек в Чечне остались без света из аварии. В зону уязвимости попали сразу трех районов - Итум-Калинского, Шатойского и Веденского. Об этом сообщают на официальном сайте Ситуационно-аналитического центра Министерства энергетики России.
- 25 января в 11.48 на ПС 110 кВ "Цемзавод" (ДЗО ПАО "Россети" - ПАО "МРСК Северного Кавказа") из-за снижения давления масла в высоковольтном вводе фазы "В" отключен трансформатор Т-1, - сказано в справке аварии. Около 90 тысяч людей были отключены от бытового потребления.
Сейчас ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. Температура воздуха в Чечне составляет четыре градуса тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU
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