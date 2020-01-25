2020-01-25T17:13:00+03:00
Спорт

Футболистов из Пятигорска поймали на ставках на победу своих клубов

Их отстранили от любой деятельности, связанной с футболом
Антон ШАПОВАЛОВ
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Парней проверят на причастность к договорным матчамПарней проверят на причастность к договорным матчамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Три футболиста из пятигорского клуба "Машук-КМВ" делали ставки на спорт. За это Даниила Лезгинцева, Романа Демидова и Ярослава Малолеткова отстранили от футбола и назначили им большие штрафы. Таким было решение Комитета по этике РФС.

Игроки нарушили 18 статью регламента РФС по этике ("запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх"). Руководитель департамента союза по защите игры Юрий Железнов уверяет, что Даниил Лезгинцев сделал больше 1300 ставок на сумму в 3,8 миллиона рублей. Десять ставок из всех приходились на игры своего клуба. РФС назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей и отстранил от футбола на два года.

Его партнеры по команде пострадали не так серьезно: они проведут без футбола год и заплатят союзу по 300 тысяч рублей.

- Это не максимальное наказание, которое мы могли применить - штраф мог быть и до миллиона рублей, а лишение от футбольной деятельности вплоть до пожизненного. Мы применили не самое жёсткое наказание, - сказал председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.

Как отметил Железнов в беседе с журналистами, футболисты ставили на разные виды спорта:

- Все ставки осуществлялись на разные события, единственное, они не ставили на поражения своих команд. Если мы увидим, что эти ставки влияли на результаты матчей, то будем рассматривать их отдельно на заседании КДК. Если в нашем распоряжении окажутся материалы, которые будут свидетельствовать об участии футболистов в договорных матчах, возможно, направим заявление в правоохранительные органы.

На официальном сайте "Машука-КМВ" уже сообщили, что игроки покинули клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Футболистов из Пятигорска поймали на ставках на победу своих клубов
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