2020-01-26T10:24:24+03:00
Происшествия

Двое полицейских, пострадавших при нападении на пост ДПС в Магасе, выписаны из больницы

Им предстоит амбулаторное лечение
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Махачкале из госпиталя выписаны двое полицейских, которые пострадали при нападении на въездной пост ДПС в Магасе. Состояние Магомеда Шанхоева и Зураба Даурбекова не вызывает у врачей опасений, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

Однако правоохранителям предстоит амбулаторное лечение и к работе они пока не вернулись.

Напомним, 31 декабря на посту ДПС при въезде Магас на полицейских напали. Погиб один сотрудник правоохранительных органов, двое серьезно пострадали. Их вертолетом доставили в больницу Махачкалы. Главное следственное управление СКР по СК занимается расследованием дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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