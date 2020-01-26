Представителей фауны Ставрополья разместят в экологическом центре Железноводска
Косули, маралы, олени будут содержаться в вольерах
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Стильные вольеры с животными Ставропольского края оборудуют для экологического информационного центра КМВ. В Железноводске представят по каждому виду зверей, которые преимущественно обитают в регионе.
Люди смогут увидеть косуль, маралов и благородных оленей в естественной среде.
Центр планируют создать в этом году, в нижней части курортного парка вдоль современной части Каскадной лестницы. Это недалеко от Бештаугорского заказника. В администрации города отметили, что животным постараются воссоздать природную среду.
ИСТОЧНИК KP.RU