2020-01-26T15:39:59+03:00
Общество

Жители КБР через соцсети просят упразднить дорогие похороны

Они обращаются к Духовному управлению мусульман
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В соцсетях, в сообществе «Подслушано Нальчик», появился пост с просьбой к Духовному управлению мусульман республики сделать похороны скромнее.

Жители КБР пишут, что обряды стоят так дорого, что семьи скончавшихся остаются в долгах. И это при том, что пенсионеры откладывают деньги на свое погребение, экономя на еде.

«Разве это жизнь?» — вопрошают авторы послания.

Обращение поддержали многие местные жители, отметив, что похороны по кабардинским и по балкарским обычаям должны быть скромными. Раньше гостей угощали лакумами и чаем, а теперь – деликатесами в банкетных залах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители КБР через соцсети просят упразднить дорогие похороны
Представителей фауны Ставрополья разместят в экологическом центре Железноводска
Двое полицейских, пострадавших при нападении на пост ДПС в Магасе, выписаны из больницы
Дагестанская "Мисс Австрия" и прототип Кончиты Вурст родила от миллионера
Футболистов из Пятигорска поймали на ставках на победу своих клубов
В районах Чечни, где отключили свет, наладили работу электричества
Три района в Чечне отключили от энергоснабжения
"Теплый день и холодная ночь": погода в Ставрополе на 26 января
После замечания губернатора в Ставрополе проверят качество уборки снега
Мэр Георгиевска, обвиняемый в угрозах убийством, подал ответную жалобу
Уроженец Дагестана осужден за подготовку теракта в Германии
Силовики в Ингушетии задержали «вора в законе» по прозвищу «Муса Ингуш»