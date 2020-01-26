Жители КБР через соцсети просят упразднить дорогие похороны

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:39:59+03:00

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В соцсетях, в сообществе «Подслушано Нальчик», появился пост с просьбой к Духовному управлению мусульман республики сделать похороны скромнее.

Жители КБР пишут, что обряды стоят так дорого, что семьи скончавшихся остаются в долгах. И это при том, что пенсионеры откладывают деньги на свое погребение, экономя на еде.

«Разве это жизнь?» — вопрошают авторы послания.

Обращение поддержали многие местные жители, отметив, что похороны по кабардинским и по балкарским обычаям должны быть скромными. Раньше гостей угощали лакумами и чаем, а теперь – деликатесами в банкетных залах.

ИСТОЧНИК KP.RU