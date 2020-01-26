Жители КБР через соцсети просят упразднить дорогие похороны
В соцсетях, в сообществе «Подслушано Нальчик», появился пост с просьбой к Духовному управлению мусульман республики сделать похороны скромнее.
Жители КБР пишут, что обряды стоят так дорого, что семьи скончавшихся остаются в долгах. И это при том, что пенсионеры откладывают деньги на свое погребение, экономя на еде.
«Разве это жизнь?» — вопрошают авторы послания.
Обращение поддержали многие местные жители, отметив, что похороны по кабардинским и по балкарским обычаям должны быть скромными. Раньше гостей угощали лакумами и чаем, а теперь – деликатесами в банкетных залах.
ИСТОЧНИК KP.RU