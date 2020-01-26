В Дагестане мужчина закопал тела товарищей во дворе дома
Вспыхнула ссора во время застолья
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В двойном убийстве подозревается мужчина в Дагестане. 50-летний фигурант уголовного дела в конце декабря прошлого года был дома у себя в в поселке Кривая Балка Кировского района Махачкалы. Там он выпивал с товарищами. Вспыхнула ссора, после чего хозяин дома взялся за нож и нанес удары.
Оба гостя умерли от ранений. Подозреваемый закопал тела на собственном заднем дворе.
Мужчина задержан. Идет расследование, сообщает пресс-служба СУ СКР по РД.
ИСТОЧНИК KP.RU