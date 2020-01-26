Пьяный сотрудник полиции убил пешехода на своем авто в КБР
38-летний мужчина скончался от полученных травм
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Пьяный полицейский за рулем авто сбил в Нальчике пешехода. Трагедия произошла около 3 ночи 26 января в селении Кенже. Автомобиль Honda сбил 38-летнего человека, который переходил дорогу не по «зебре». Мужчина от полученных травм скончался.
По результатам исследований после смертельного ДТП выяснилось, что водитель был пьян.
Назначены доследственная и служебная проверки, сообщает региональное СУ СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU