Пьяный сотрудник полиции убил пешехода на своем авто в КБР

26 Янв. 2020 2020-01-26T20:15:44+03:00

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Пьяный полицейский за рулем авто сбил в Нальчике пешехода. Трагедия произошла около 3 ночи 26 января в селении Кенже. Автомобиль Honda сбил 38-летнего человека, который переходил дорогу не по «зебре». Мужчина от полученных травм скончался.

По результатам исследований после смертельного ДТП выяснилось, что водитель был пьян.

Назначены доследственная и служебная проверки, сообщает региональное СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU