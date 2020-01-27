В Ингушетии назначен новый премьер-министр
Им стал Владимир Сластенин
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В Ингушетии назначен новый премьер-министр. Об этом стало известно вслед за новостью о втором роспуске всего правительства республики по указу главы региона Махмуд-Али Калиматова. Политик объявил об этом в своем аккаунте в Instagram.
Теперь Владимир Сластенин сменил на посту Константина Сурикова, чье назначение 12 сентября прошлого года поддержал парламент, также после отставки правительства. Еще с первого роспуска до конца так и не был сформирован кабинет министров.
ИСТОЧНИК KP.RU