2020-01-27T14:25:58+03:00
Происшествия

Ставрополец, забивший оппонента до разрыва селезенки, сядет на 7 лет

Два удара стали смертельными для одного из дерущихся возле кафе
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье приговорили мужчину, забившего человека в драке, сообщает Советский районный суд.

В хуторе Восточном возле кафе «Аллея» выяснение отношений закончилось гибелью. Один из мужчин применил бутылку в качестве орудия драки, а второй отреагировал на это ударом в живот. Это и привело к фатальным последствиям. У человека разорвалась селезенка, в брюшную полость попало около 500 миллиграммов крови. Еще один удар в голову не оставил шансов потерпевшему.

Суд приговорил ставропольца, из-за которого погиб человек, к 7 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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