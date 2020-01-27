Новый отдел полиции создан в Ставрополе

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:12:17+03:00

Ему переданы часть улиц юго-запада города и 20 ДНТ

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В Ставрополе появился новый отдел полиции. Он разместился по адресу ул. Тухачевского, 27/2, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.

В ведомство ОП №4 переданы улицы Западный обход, Рогожникова, Тухачевского, Пирогова, 45 Параллель, Приозерная, Есенина, Сельская, Савченко, Узорная, Перспективная, Мастеровая, Зеленодольская, Андреевская, Родосская, Ерохина, Соборная, Генерала Маргелова, переулок Командирский, проезд Солдатский, проспект Российский. Четвертый отдел также будет следить за преступностью в 20 дачных товариществах.

Телефоны дежурной части доступны для звонков:+7 (8652) 30-35-00, +7 (8652) 30-34-85.

ИСТОЧНИК KP.RU