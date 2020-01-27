2020-01-27T15:12:17+03:00
Общество

Новый отдел полиции создан в Ставрополе

Ему переданы часть улиц юго-запада города и 20 ДНТ
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе появился новый отдел полиции. Он разместился по адресу ул. Тухачевского, 27/2, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.

В ведомство ОП №4 переданы улицы Западный обход, Рогожникова, Тухачевского, Пирогова, 45 Параллель, Приозерная, Есенина, Сельская, Савченко, Узорная, Перспективная, Мастеровая, Зеленодольская, Андреевская, Родосская, Ерохина, Соборная, Генерала Маргелова, переулок Командирский, проезд Солдатский, проспект Российский. Четвертый отдел также будет следить за преступностью в 20 дачных товариществах.

Телефоны дежурной части доступны для звонков:+7 (8652) 30-35-00, +7 (8652) 30-34-85.

ИСТОЧНИК KP.RU

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