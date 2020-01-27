2020-01-27T15:57:37+03:00
Происшествия

Появилось видео гибели наркокурьера, проглотившего товар на глазах полиции

Сотрудники правоохранительных органов пытались спасти человека
Антон ШАПОВАЛОВ
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Появилось видео гибели наркокурьера, проглотившего товар на глазах полицииПоявилось видео гибели наркокурьера, проглотившего товар на глазах полицииФото: СОЦСЕТИ
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Появились ужасающие кадры того, как полицейские из Махачкалы пытаются спасти наркокурьера, проглотившего товар у них на глазах. Видео опубликовали жильцы дома, около которого произошел несчастный случай.

26-летний мужчина шел по улице Энгельса со свертком в полиэтиленовом пакете. Во время прогулки к нему подошли полицейские, и он решил избавиться от товара, не потеряв его. Наркокурьер проглотил сверток.

- В результате молодому человеку стало плохо. Наряд полиции сразу же вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Но молодой человек скончался на месте до приезда медиков, - написали сотрудники пресс-службы МВД по Дагестану.

Гибель накрокурьера. Видео: соцсети.

Согласно предположительной версии гибели, полиэтиленовый пакет порвался. Молодого человека убила слишком большая доза. Природу вещества, съеденного скончавшимся, установят в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы.

- 26-летний житель Махачкалы ранее неоднократно был судим за распространение наркотиков, - отметили в сообщении МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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