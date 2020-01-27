Появилось видео гибели наркокурьера, проглотившего товар на глазах полиции
Появились ужасающие кадры того, как полицейские из Махачкалы пытаются спасти наркокурьера, проглотившего товар у них на глазах. Видео опубликовали жильцы дома, около которого произошел несчастный случай.
26-летний мужчина шел по улице Энгельса со свертком в полиэтиленовом пакете. Во время прогулки к нему подошли полицейские, и он решил избавиться от товара, не потеряв его. Наркокурьер проглотил сверток.
- В результате молодому человеку стало плохо. Наряд полиции сразу же вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Но молодой человек скончался на месте до приезда медиков, - написали сотрудники пресс-службы МВД по Дагестану.
Гибель накрокурьера. Видео: соцсети.
Согласно предположительной версии гибели, полиэтиленовый пакет порвался. Молодого человека убила слишком большая доза. Природу вещества, съеденного скончавшимся, установят в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы.
- 26-летний житель Махачкалы ранее неоднократно был судим за распространение наркотиков, - отметили в сообщении МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU
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