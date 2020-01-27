2020-01-27T16:33:20+03:00
Общество

Коллекционную куклу за баснословные деньги продают в Ставрополе

Она выполнена в единственном экземпляре
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Куклу только для самых богатых девочек продают в Ставрополе. Продавец согласен расстаться с единственным, по его заверению, экземпляром такой игрушки за 25 тысяч рублей. На самом деле 75-сантиметровую барышню в розовом чепчике предлагают не детям, а коллекционерам. Предложение размещено на популярном сайте объявлений.

Кукла сделана вручную от ботиночек до черных завитушек под шляпкой. Ноги и руки у изделия двигаются. Кукле пошит роскошный наряд с оборками, жилетом, бантом.

Обмен торговца не интересует.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Бороться с клановостью и коррупцией»: Юрий Чайка вступил на должность полпреда в СКФО
Видео: Кадыров покатался на санках в горах Чечни
В Ставрополе таксист впал в кому, спасая чужих детей от ДТП
Уникальные экземпляры книг Чехова представят в Ставрополе
ВТБ открыл новый офис для частных лиц в Дагестане
Коллекционную куклу за баснословные деньги продают в Ставрополе
«Чеченский подлог»: власти республики отреагировали на публикацию о «подмене чеченцев»
Шестеро осуждены на Ставрополье за организованный канал миграции
Появилось видео гибели наркокурьера, проглотившего товар на глазах полиции
Дети сгорели в пожаре на Ставрополье
Новый отдел полиции создан в Ставрополе
Федеральные журналисты потребовали освободить дагестанского коллегу
Ставрополец, забивший оппонента до разрыва селезенки, сядет на 7 лет
В Ингушетии назначен новый премьер-министр