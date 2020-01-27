Коллекционную куклу за баснословные деньги продают в Ставрополе

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:33:20+03:00

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Куклу только для самых богатых девочек продают в Ставрополе. Продавец согласен расстаться с единственным, по его заверению, экземпляром такой игрушки за 25 тысяч рублей. На самом деле 75-сантиметровую барышню в розовом чепчике предлагают не детям, а коллекционерам. Предложение размещено на популярном сайте объявлений.

Кукла сделана вручную от ботиночек до черных завитушек под шляпкой. Ноги и руки у изделия двигаются. Кукле пошит роскошный наряд с оборками, жилетом, бантом.

Обмен торговца не интересует.

ИСТОЧНИК KP.RU