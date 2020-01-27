Коллекционную куклу за баснословные деньги продают в Ставрополе
Она выполнена в единственном экземпляре
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Куклу только для самых богатых девочек продают в Ставрополе. Продавец согласен расстаться с единственным, по его заверению, экземпляром такой игрушки за 25 тысяч рублей. На самом деле 75-сантиметровую барышню в розовом чепчике предлагают не детям, а коллекционерам. Предложение размещено на популярном сайте объявлений.
Кукла сделана вручную от ботиночек до черных завитушек под шляпкой. Ноги и руки у изделия двигаются. Кукле пошит роскошный наряд с оборками, жилетом, бантом.
Обмен торговца не интересует.
ИСТОЧНИК KP.RU