В Ставрополе таксист впал в кому, спасая чужих детей от ДТП

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:39:11+03:00

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Таксисты Ставрополя собрались на Владимирской площади, чтобы привлечь внимание к трагедии, произошедшей с их коллегой, пишет NewsTracker.

На этот раз сбор не акт протеста, пояснили собравшиеся.

Они рассказали, что 23 января около пяти вечера один из таксистов, 25-летний Альберт, был на работе, вез женщину с двумя детьми. При выезде из Каховского переулка на Объездную таксиста подрезала иномарка.

18-летний водитель на синем Volkswagen Golf проскочил на 2 красных светофора, явно превышая скорость. Как рассказывают коллеги Альберта, он в доли секунды принял решение и взял удар на себя, спасая маленьких пассажиров.

Альберт сам имеет семью, у него трое детей, младшему из которых нет и месяца. В данный момент мужчина впал в кому.

А его коллеги негодуют. Они утверждают, что родители виновника ДТП хотят замять дело. Не идет и речи ни о каких извинениях со стороны виновной стороны или предложении помощи семье пострадавшего.

Таксисты города вышли поддержать Альберта и не дать переврать историю. Они создают фонд помощи пострадавшему и его семье.

ИСТОЧНИК KP.RU