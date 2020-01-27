2020-01-27T17:39:11+03:00
Общество

В Ставрополе таксист впал в кому, спасая чужих детей от ДТП

Коллеги многодетного отца вышли рассказать его историю на площадь города
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Таксисты Ставрополя собрались на Владимирской площади, чтобы привлечь внимание к трагедии, произошедшей с их коллегой, пишет NewsTracker.

На этот раз сбор не акт протеста, пояснили собравшиеся.

Они рассказали, что 23 января около пяти вечера один из таксистов, 25-летний Альберт, был на работе, вез женщину с двумя детьми. При выезде из Каховского переулка на Объездную таксиста подрезала иномарка.

18-летний водитель на синем Volkswagen Golf проскочил на 2 красных светофора, явно превышая скорость. Как рассказывают коллеги Альберта, он в доли секунды принял решение и взял удар на себя, спасая маленьких пассажиров.

Альберт сам имеет семью, у него трое детей, младшему из которых нет и месяца. В данный момент мужчина впал в кому.

А его коллеги негодуют. Они утверждают, что родители виновника ДТП хотят замять дело. Не идет и речи ни о каких извинениях со стороны виновной стороны или предложении помощи семье пострадавшего.

Таксисты города вышли поддержать Альберта и не дать переврать историю. Они создают фонд помощи пострадавшему и его семье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Бороться с клановостью и коррупцией»: Юрий Чайка вступил на должность полпреда в СКФО
Видео: Кадыров покатался на санках в горах Чечни
В Ставрополе таксист впал в кому, спасая чужих детей от ДТП
Уникальные экземпляры книг Чехова представят в Ставрополе
ВТБ открыл новый офис для частных лиц в Дагестане
Коллекционную куклу за баснословные деньги продают в Ставрополе
«Чеченский подлог»: власти республики отреагировали на публикацию о «подмене чеченцев»
Шестеро осуждены на Ставрополье за организованный канал миграции
Появилось видео гибели наркокурьера, проглотившего товар на глазах полиции
Дети сгорели в пожаре на Ставрополье
Новый отдел полиции создан в Ставрополе
Федеральные журналисты потребовали освободить дагестанского коллегу
Ставрополец, забивший оппонента до разрыва селезенки, сядет на 7 лет
В Ингушетии назначен новый премьер-министр