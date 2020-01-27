Бизнесменов оштрафовали за хищение четверти миллиарда на строительстве космодрома «Восточный»

27 Янв. 2020 2020-01-27T21:54:00+03:00

Суд приговорил их к заключению на 5 и 6 лет и заставил вернуть государственные деньги

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Ставропольские бизнесмены Андрей Толстиков и Иван Карташов похитили четверть миллиарда на строительстве первого российского космодрома «Восточный» в Амурской области. Дельцов приговорили к пяти и шести годам колонии и оштрафовали на 250 тысяч рублей.

По сведениям источников «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах, дельцы похитили деньги на исполнении государственных заказов. Так ООО «Управление механизмами строительства», которым владел Андрей Толстиков, участвовало в строительстве комплекса для хранения компонентов ракетного топлива, расположенного непосредственно на площадке космодрома.

В пресс-службе Ленинского районного суда Ставрополя сообщили, что обоих бизнесменов обвиняли по статье «растрата, совершенная организованной группой лиц в особо крупном размере». Ущерб государству обвинение оценило в 252,6 миллиона рублей.

Приговором суда Толстиков был осуждён на пять лет колонии, а Карташов получил шесть. Оба выплатят штраф в 250 тысяч рублей. Отдельно стоит отметить, что все деньги были взысканы и возвращены ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», с которым работали нечистые на руку дельцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU