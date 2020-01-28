2020-01-28T11:35:50+03:00
Авто

За возмутительное фото в Ставрополе оштрафовали водителя

Он проехался по одной из главных достопримечательностей краевой столицы ради красивого снимка
Полина ШАПОШНИКОВА
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Водителя, проехавшего по Александровской площади Ставрополя, оштрафовали. Доказательством недопустимого нарушения стало видео, распространившееся в соцсетях. На нем отечественная легковушка едет по пешеходной зоне одной из главных достопримечательностей города.

Личность водителя быстро установили в полиции. Автохамом оказался 25-летний житель села Надежда. На него составлен административный протокол. Заодно молодому человеку пришлось избавиться и от тонировки на передних стеклах.

Парень объяснил свой поступок тем, что ему захотелось сделать красивое фото, сообщает пресс-служба УГИБДД по СК.

Селянин заехал на своем авто на площадь Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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