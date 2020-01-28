За возмутительное фото в Ставрополе оштрафовали водителя
Водителя, проехавшего по Александровской площади Ставрополя, оштрафовали. Доказательством недопустимого нарушения стало видео, распространившееся в соцсетях. На нем отечественная легковушка едет по пешеходной зоне одной из главных достопримечательностей города.
Личность водителя быстро установили в полиции. Автохамом оказался 25-летний житель села Надежда. На него составлен административный протокол. Заодно молодому человеку пришлось избавиться и от тонировки на передних стеклах.
Парень объяснил свой поступок тем, что ему захотелось сделать красивое фото, сообщает пресс-служба УГИБДД по СК.
Селянин заехал на своем авто на площадь Ставрополя.
ИСТОЧНИК KP.RU