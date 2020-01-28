110 тысяч тюльпанов высадят в Ставрополе этой весной

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:21:55+03:00

Кроме того, жители города могут "заказать" новые деревья для своего двора

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В 2019 году в Ставрополе высадили больше 13 тысяч деревьев. Акации, сосны, ели, липы, березы, дубы и клены были высажены во дворах и на центральных улицах города.

В администрации краевой столицы рассказали, что в 2020 жителей Ставрополя порадуют цветением почти 110 тысяч тюльпанов, 35 тысяч виол и 50 тысяч незабудок и маргариток.

Особое внимание уделят клумбам возле объектов воинской славы. Местные жители могут подать заявки в районные администрации для включения адресов в Календарный план воспроизводства лесов или план озеленения территории города.

ИСТОЧНИК KP.RU