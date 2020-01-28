110 тысяч тюльпанов высадят в Ставрополе этой весной
В 2019 году в Ставрополе высадили больше 13 тысяч деревьев. Акации, сосны, ели, липы, березы, дубы и клены были высажены во дворах и на центральных улицах города.
В администрации краевой столицы рассказали, что в 2020 жителей Ставрополя порадуют цветением почти 110 тысяч тюльпанов, 35 тысяч виол и 50 тысяч незабудок и маргариток.
Особое внимание уделят клумбам возле объектов воинской славы. Местные жители могут подать заявки в районные администрации для включения адресов в Календарный план воспроизводства лесов или план озеленения территории города.
ИСТОЧНИК KP.RU