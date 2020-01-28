2020-01-28T17:52:33+03:00
Происшествия

100-килограммового орла похитили в Минводах

Владелец просит откликнуться свидетелей происшествия
Полина ШАПОШНИКОВА
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Статую орла с пьедестала украли в Минеральных Водах, сообщает «Ставропольская правда» со ссылкой на соцсети. В Instagram владелец и автор скульптуры поясняет, что металлическая птица исчезла ночью 26 января с территории одной из баз отдыха у въезда в город.

Злоумышленникам удалось скрыться с орлом и не оставить следов. Кузнец просит отозваться свидетелей происшествия и помочь ему вернуть орла на место.

Полиция Пятигорска начала проверку по данному факту.

Украденная статуя

Украденная статуя

ИСТОЧНИК KP.RU

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