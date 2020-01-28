2020-01-28T17:35:58+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам новые серебряные памятные монеты в рамках эксклюзивного проекта «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
УралсибУралсиб
Изменить размер текста:

Проект посвящен истории развития УРАЛСИБа, в состав которого в разные годы вошли 15 финансовых институтов.

Монета

Монета

Проект «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ» представлен в двух видах монет, изготовленных из серебра 925 пробы:

монета массой 15,55 грамм, тираж 1500 штук, цена 2750 рублей;

монета массой 62,2 грамм, тираж 300 штук, цена 9000 рублей.

Приобрести монеты можно в Москве по адресу ул. Ефремова, д. 8, а также в Краснодаре по адресу: ул. Красная, д. 152, в Екатеринбурге по адресу: ул. Розы Люксембург, д. 15, в Новосибирске по адресу: Красный проспект, д. 184/1, и в Уфе по адресам: ул. Революционная, д. 41 и ул. Крупской, д. 9.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8-800-250-57-57 (бесплатный звонок по России) и 8 (495) 788-61-76.

Реверс

Реверс

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В кисловодском санатории нашли 25 кг испорченной индейки для детей
Уголовное дело дагестанского журналиста прокомментировали в Кремле
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
Прокуратура разберется с жалобами на коррупцию в вузе Пятигорска
Больше 8500 ставропольских родителей плохо справляются со своими обязанностями
«Не дождётесь!»: Кадыров обратился к недругам Чечни и России
100-килограммового орла похитили в Минводах
Известный писатель просит власть Ставрополя переименовать улицу
Фальшивый пенсионер МВД без прав колесил по Ингушетии на иномарке с липовыми номерами
В Махачкале без газа остались тысячи людей
110 тысяч тюльпанов высадят в Ставрополе этой весной
Затравили из-за танца: полицейские начали проверку из-за угроз расправы над студентами
Красочный бал в Стране чудес собрал около 150 студентов Минераловодского округа
На Ставрополье осудили сорвавших стройку космодрома бизнесменов
За возмутительное фото в Ставрополе оштрафовали водителя