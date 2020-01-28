Больше 8500 ставропольских родителей плохо справляются со своими обязанностями
На Ставрополье за год снизилось количество наиболее опасных преступлений. Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии по подведению итогов года для полиции региона.
Совершено меньше умышленных убийств, изнасилований, разбойных нападений и грабежей, вымогательств, квартирных краж и хищений автотранспорта, снизилось количество поджогов и хулиганств.
За 12 месяцев 2019 года полицейскими раскрыто почти 16 тысяч преступлений, а до суда доведено больше 11 тысяч дел.
«Популярными» причинами по возбуждению уголовных дел стали наркотики. Возбуждено больше 3 тысяч дел за наркопреступления.
Не отстают экономические преступления. Особенно в сферах строительства и финансово-кредитных отношений.
А к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечено больше 8 500 родителей и опекунов.
Космическая статистка наблюдается в сфере правонарушений дорожного движения. Попались «на горячем» 38 тысяч пешеходов и почти 1,5 миллиона водителей!
Завершающее год мероприятие окончилось постановкой новых задач для личного состава на 2020 год, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU