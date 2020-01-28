2020-01-28T17:09:46+03:00
Происшествия

Больше 8500 ставропольских родителей плохо справляются со своими обязанностями

Это данные из годовой статистики региональной полиции
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье за год снизилось количество наиболее опасных преступлений. Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии по подведению итогов года для полиции региона.

Совершено меньше умышленных убийств, изнасилований, разбойных нападений и грабежей, вымогательств, квартирных краж и хищений автотранспорта, снизилось количество поджогов и хулиганств.

За 12 месяцев 2019 года полицейскими раскрыто почти 16 тысяч преступлений, а до суда доведено больше 11 тысяч дел.

«Популярными» причинами по возбуждению уголовных дел стали наркотики. Возбуждено больше 3 тысяч дел за наркопреступления.

Не отстают экономические преступления. Особенно в сферах строительства и финансово-кредитных отношений.

А к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечено больше 8 500 родителей и опекунов.

Космическая статистка наблюдается в сфере правонарушений дорожного движения. Попались «на горячем» 38 тысяч пешеходов и почти 1,5 миллиона водителей!

Завершающее год мероприятие окончилось постановкой новых задач для личного состава на 2020 год, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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