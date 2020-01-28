Прокуратура разберется с жалобами на коррупцию в вузе Пятигорска

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:21:57+03:00

1 февраля будет проведена беседа со студентами и преподавателями

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Прокуратура Ставропольского края проведет проверку по следам публикации NewsTracker о коррупции в Пятигорском медико-фармацевтическом институте – бывшей фармакадемии.

1 февраля в здании прокуратуры Пятигорска пройдет прием граждан, на встречу приглашены студенты и преподаватели учебного учреждения. Их просят рассказать об известных им фактах нарушений.

Указанное издание писало о снижении качества образования в учреждении, недостатке финансирования и коррупции со ссылкой на одну из сотрудниц вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU