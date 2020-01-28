В кисловодском санатории нашли 25 кг испорченной индейки для детей
В кисловодском санатории "Солнечный" нашли больше 25 килограммов испорченной индейки. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесии.
Как отмечают в управлении, кроме индейки, в ходе проверки нашли 14 килограммов утятины, которые хранили с нарушениями. Так, в камере холодильника температура была минус четыре, тогда как должна быть минус 18 градусов. Остальные отклонения от нормы связаны с производственным устройством санаторной кухни. В овощном цехе, к примеру, персонал оставлял свои вещи, а в производственном цехе - материалы, которые не используют в готовке. Были еще нарушения в мясном цехе.
Согласно результатам проверки, против начальства санатория возбудили административное дело по первой части 14.43 статьи КоАП (нарушение изготовителем требований технических регламентов). Администрацию принудили устранить недочеты.
Отметим, что в санатории лечатся как взрослые, так и дети от четырех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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