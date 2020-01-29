2020-01-29T11:10:18+03:00
Происшествия

Напавший на полицейского в Ставрополе мужчина оказался психически болен

Суд отправил его на принудительное лечение
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: СУ СКР по СКФото: СУ СКР по СК
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В Ставрополе на принудительное лечение отправили мужчину, который напал на полицейского.

37-летний мужчина 29 июня прошлого года в центре краевого центра ударил ножом в живот командира отделения мобильного взвода патрульно-постовой службы полиции. Правоохранитель пытался помешать агрессору совершить преступление. Удар ножом пришелся на бронежилет полицейского и он остался цел.

Ставропольский краевой суд постановил направить мужчину на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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