Напавший на полицейского в Ставрополе мужчина оказался психически болен

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:10:18+03:00

Суд отправил его на принудительное лечение

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе на принудительное лечение отправили мужчину, который напал на полицейского.

37-летний мужчина 29 июня прошлого года в центре краевого центра ударил ножом в живот командира отделения мобильного взвода патрульно-постовой службы полиции. Правоохранитель пытался помешать агрессору совершить преступление. Удар ножом пришелся на бронежилет полицейского и он остался цел.

Ставропольский краевой суд постановил направить мужчину на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU