Напавший на полицейского в Ставрополе мужчина оказался психически болен
Суд отправил его на принудительное лечение
Фото: СУ СКР по СК
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В Ставрополе на принудительное лечение отправили мужчину, который напал на полицейского.
37-летний мужчина 29 июня прошлого года в центре краевого центра ударил ножом в живот командира отделения мобильного взвода патрульно-постовой службы полиции. Правоохранитель пытался помешать агрессору совершить преступление. Удар ножом пришелся на бронежилет полицейского и он остался цел.
Ставропольский краевой суд постановил направить мужчину на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU