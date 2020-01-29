2020-01-29T12:03:25+03:00
Экономика

На Ставрополье за год на 6% увеличились налоговые поступления

Большую часть из них принесли налоги на доходы физических лиц
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае на 6% выросли налоговые поступления за год. В бюджет страны поступило 156 млрд рублей. 99,5 млрд рублей составил вклад ставропольских налоговиков в консолидированный бюджет Российской Федерации.

Край в 2019 году "озолотился" на 57 млрд рублей. И львиная часть доходов регионального бюджета сформирована за счет трех налогов: налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций и акцизов по подакцизным товарам. Больше 20 млрд рублей принесли поступления НФДЛ. Остальные виды налогов существенно подросли.

Подрос и бюджет муниципалитетов, пополнившись в 2019 году 17, 8 млрд. Большая часть средств также приходится на НДФЛ, сообщает УФНС России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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